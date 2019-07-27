فضيحة جديدة لفيسبوك بسبب تطبيق Messenger Kids

تسبب تطبيق Messenger Kids بفضيحة جديدة لشركة فيسبوك الأمريكية، بعدما أتاح الفرصة للأطفال للتواصل مع أشخاص غرباء.

واعترفت شركة فيسبوك بالخلل الذي ضرب تطبيق Messenger Kids، والذي أفسح المجال أمام الأطفال لكي يتواصلوا مع أشخاص غير موجودين في قائمة الأصدقاء، كما أتاح لهم الانضمام لمحادثات غير مصرح لهم بالانضمام لها وبالتواصل معها.

وقالت فيسبوك إنها أرسلت رسائل تحذير لأهالي الأطفال، وبأنها أصلحت الخلل بشكل سريع، وقامت بحجب المكالمات الجماعية من أجل منع الأطفال من الدخول إلى محادثات لا يجب عليهم دخولها.

يذكر أن شركة فيسبوك أطلقت تطبيق Messenger Kids في العام 2017 من أجل إتاحة الفرصة أمام الأطفال للتواصل مع أطفال آخرين بالصوت والصورة تحت إشراف الأهل.

ولكن التطبيق تعرض منذ إطلاقه لانتقادات كبيرة، حيث قال العديد من الأشخاص إن هذا التطبيق يساهم في زيادة إدمان الأطفال على الهواتف المحمولة، والأجهزة الذكية.

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