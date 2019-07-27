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طفل هندي ينجو بأعجوبة من هجوم التمساح

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا الطفل الهندي محمد أكرم من الموت المحتم بعد أن تعرض لهجوم تمساح خلال قيامه بتعبئة دلو الماء الخاص به.

ووقعت أحداث هذه القصة في ريف ولاية أوتار براديش الهندية، حيث تفاجأ الطفل محمد أكرم بهجوم التمساح عليه أثناء قيامه بتعبئة دلو الماء الخاص به من قناة تجمع مياه الري.

وبالفعل نجح التمساح بالإمساك بمحمد، وقام بسحبه من ساقه نحو الماء ليقوم بافتراسه، ولكن يقظة جده ساهمت في إنقاذ حياته، حيث سارع الجد وأهل القرية الذين كانوا في الحقول المجاورة إلى ضرب التمساح بالهراوات والعصي لإجباره على ترك الطفل.

وبالفعل نجحت مساعي أهل القرية في إنقاذ الطفل الصغير من بين فكي التمساح المفترس، وعلى الفور قام الجد بنقل حفيده للمستشفى لكي يتلقى العلاج المناسب.

وأصيب الطفل محمد أكرم بعدد من الجروح، ولكن والد الطفل أكد بأن الجراح التي أصيب بها محمد غير خطيرة ولا تهدد حياته، وقال إن ولده يتلقى العلاج المناسب له في المستوصف القريب من القرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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