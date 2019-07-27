نوكيا تستعد لإطلاق هاتف ذكي بمُستشعر بصمات

أماطت شركة نوكيا اللثام عن هاتف ذكي جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم NOKIA 6.1.

ويعد هذا الهاتف نسخة متطورة عن هاتف NOKIA X71 الذي أصدرته الشركة قبل مدة.

وسيعمل هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 660، ونظام تشغيل Android 9 Pie.

وستزود نوكيا الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6 بوصة وبدقة +FHD، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية مزدوجة، حيث ستبلغ دقة الكاميرا الأولى 5 ميغا بيكسل، والثانية 8 ميغا بيكسل.

وستبلغ الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف 64 و128 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 4 و6 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية هذا الهاتف فستأتي بسعة 3000 ميلي أمبير، ووضعت نوكيا على الواجهة الخلفية للجهاز مستشعر بصمات.

الجدير بالذكر أن نوكيا ستطلق الجهاز الجديد في أغسطس القادم، وسيبلغ سعر النسخة 644 غيغا بايت 174 دولارا أمريكيا، أما النسخة 1286 غيغا بايت فسيصل سعرها إلى 217 دولارا أمريكي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية