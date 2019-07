أعلنت شركة “فورد” عن استعدادها لإطلاق نسخ خاصة من سيارة “موستنغ” الشهيرة بمناسبة الذكرى الـ55 على إطلاق أول نموذج من هذه المركبات.

حيث ستطرح هذه السيارات بنموذجين، سيدان وكوبيه، مزودين بهياكل انسيابية أنيقة، تميزها العجلات الرياضية الكبيرة، والشبك الأمامي العريض لغطاء المبرد والفتحات الهوائية على الهيكل والتي تعكس روح سيارات “موستنغ”.

كما ستزود هذه السيارات بمقصورة واسعة مخصصة لـ5 ركاب، مزودة بمقاعد رياضية مكسوة بجلد الكانتارا الفاخر، بالإضافة إلى نظام مولتيميديا متطور مزود بـ8 مكبرات للصوت عالية الأداء.

وسيضمن سرعتها وقوتها على الطرقات محرك جبار بـ8 أسطوانات، وعزم 450 حصاناً، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية ذات 6 مراحل، وعلب سرعة أوتوماتيكية ذات 10 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ونظام رياضي يتحكم بصمامات ضخ الوقود في المحرك في السرعات العالية.

The post فورد تكشف الستار عن أحدث سياراتها من نوع «موستنغ» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا