مقطع مُصور يكشف شراسة “غيرة الفتيات”

حقق مقطع فيديو مصور داخل طائرة تستعد للإقلاع من ميامي إلى لوس أنجلوس انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر في المقطع امرأة تقوم باللحاق بصديقها وضربه على رأسه بحاسوب محمول، وسط محاولات لردعها من قبل مضيفات الطيران الموجودات على متن الطائرة.

وتفاجأ الركاب بنشوب معركة بين سيدة أمريكية وصديقها، حيث قامت السيدة بتوجيه سيل من الشتائم لصديقها الذي حاول الفرار منها دون جدوى، حيث قامت باللحاق به وضربته بالحاسوب المحمول على رأسه وسط دهشة جميع ركاب الطائرة.

وعلى الفور قام كابتن الطائرة باستدعاء رجال الأمن الذين قاموا بطرد السيدة وصديقها من الطائرة.

وبررت السيدة الأمريكية موقفها بأنها لم تستطيع تحمل نظرات صديقها لسيدة أخرى كانت على متن الطائرة.

ومن المتوقع أن تواجه السيدة الأمريكية التي لم يكشف عن هويتها عقوبة قاسية نتيجة الفوضى التي أحدثتها في الطائرة.

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