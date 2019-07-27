موقع يحول الصور إلى لوحات من عصر النهضة

قام عدد من مبرمجي شركتي “إم آي تي – آي بي إم وواتسن آي آي لاب” بإطلاق موقع جديد لتحويل صور السيلفي إلى لوحات من عصر النهضة، وحمل الموقع الجديد اسم آي آي بورتريس.

وقال المبرمجون إن الموقع الجديد يتيح للمستخدمين تحويل صورهم من صور شخصية إلى صور مشابهة لرسومات عصر النهضة الأوروبية.

وزود المبرمجون الموقع بحوالي 45 ألف لوحة كلاسيكية مختلفة، وغطت هذه اللوحات أعمال عدد كبير من فناني عصر النهضة كرامبرانت، تيتيان، فان كوخ، وغيرهم.

وأكد المبرمجون اختلاف الطريقة التي يتعامل بها الموقع مع الصور بالمقارنة بالتطبيقات المشابهة كفيس آب، حيث سيعمل الموقع على إنشاء ميزات جديدة على الصورة من خلال استخدام شبكة الخصومات التوليدية، حيث سيأخذ الصورة كما هي ويعيد إنشاءها بشكل كامل.

يذكر أن المبرمجين أكدوا على حماية خصوصية المستخدمين الذين يستخدمون الموقع، حيث تعهد المبرمجون بحذف الصور الشخصية المحملة بشكل فوري من قاعدة البيانات، وعدم استخدامها أبدا.

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