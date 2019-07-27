محمد منير.. دار الأوبرا لم تعد تسع جمهوري

عقد الفنان المصري محمد منير مؤتمرا صحفيا على هامش مهرجان جرش في دورتة 34 بحضور عدد من الصحفيين وممثلي القنوات التلفزيونية.

استهل الفنان المصري المؤتمر بحديثه عن عودته لجرش بعد غياب دام الـ17 عاما وعن أسلوبه الغنائي والأغنية النوبية والتنوع الموسيقي والثقافة العربية المختلفة والمميزة.

وحول رواج الأعمال الفردية مُؤخراً والانتشار السريع لهذه الأغاني، قال مُنير المُلقب بـ”الكينغ” إن الفنان هو من يفرض فنه وليس السوق أو العرض والطلب، وإن كل موسيقي يملك الخيار بأن يقدم أعمالاً لائقة تغني ثقافة المستمع والمتلقي، لافتاً إلى أن الجمهور العربي دائما ماكان يبحث عن الفن المعبر عن قضاياه وحياته اليومية ولايوجد شيء اسمه “الجمهور عايز كده”.

وردا على سؤال 218 حول أسلوب منير المختلف سواء من ناحية الكلمات والألحان والتوزيع الموسيقي وطريقة أدائه على المسرح التي كانت السبب وراء وصول أغانيه وفنه لثقافات أخرى خاصة في ألمانيا، بالإضافة إلى استمرار غيابه عن حفلات دار الأوبرا المصرية فرد منير قائلا بأنه دائما ما كان يبحث عن الأشياء المختلفة في حياته، وطالما الفنان قادر على التواصل مع الآخرين من أي مكان حول العالم من خلال موسيقاه فهذا يعد شيا جميلا، ويضيف إليه الكثير في مسيرته الفنية.

وحول غيابه عن دار الأوبرا، أوضح الفنان المصري أن السبب وراء ذلك يعود إلى أعداد جمهوره التي فاقت عدد مقاعد دار الأوبرا المصرية التي أصبحت عاجزة عن استيعابهم.

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