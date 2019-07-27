مركز مكافحة الأمراض يورد شحنة من أدوية التهاب الكبد “ج”

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، السبت، توريد شحنة من أدوية فيروس التهاب الكبد “ج” من مرضى الكلى، مشيرا إلى أن نسبة فاعلية الدواء تصل إلى 98%.

وأوضح رئيس قسم المخازن بإدارة الصيدلة والمعدات الطبية عبد الله فرحات، أن ذلك جاء بعد حصولهم على إحصائية بعدد المصابين بفيروس “ج” في جميع مراكز غسيل الكلى بالبلاد، بحسب الصفحة الرسمية للمركز الوطني.

وأكد فرحات أن إدارة الصيدلة وزعت الدواء على جميع مراكز غسل الكلى دون استثناء، مشيرا إلى أن إدارة الصيدلة تسجل الحالات التي أخذت الدواء لمتابعتها والتأكد من خلوها من الفيروس بعد تناولها الجرعة المطلوبة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استورد، في وقت سابق، هذا النوع من الدواء وتولى توزيعه في جميع أنحاء البلاد بعد مخاطبة جهاز الإمداد الطبي بذلك.

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