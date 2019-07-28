خطورة أمراض الصيف على الأطفال

مع دخول فصل

الصيف وأرتفاع درجة الحرارة يواجة أطفالنا بعض الأمراض التي تنشأ مع بداية فصل

الصيف ، ويكون لديها الأمكانية التي تهاجم الطفل بكل سهولة بسبب عدم أكتمال

المناعة لدى الطفل . بجانب أرتفاع درجة الحرارة والرطوبة بجانب موسم تلقيح النباتات

والتلوث الغذائي الذى يكثر في هذه الاونة بجانب الأتربة و الذباب الذي يقوم بنقل

الأمراض و الميكروبات إلى الأطعمة والمشروبات وعدم الأهتمام بالنظافة الشخصية وغسل

الأيدي باستمرار بجانب تواجد الطفل في أماكن كثيرة الأزدحام وهذه الأماكن تكون غير

جيدة التهوية .

الطفح الجلدي : في بداية هذه الأمراض الطفح الجلدي و هي بقع حمراء علي جلد الطفل ، و يحدث نتيجة تعرض الطفل لأشعة الشمس أوقات الذروة التي تبدأ من حوالي الساعة 12 إلي الساعة حتي الساعة 4 عصرا ، بجانب أرتفاع الرطوبة وقلة الأكسجين بالجو وعدم تعويض الجسم بالسوائل المطلوبة ، فيجب أن يتجنب الطفل التعرض للشمس في هذه الأثناء حيث أنها بجانب أن الأشعة ضارة في هذا الوقت نجد أن جلد الطفل ضعيف .

الخمول والكسل : ثانيا من الممكن أن نلاحظ أن الطفل يكسوه الخمول والكسل والشكوي بأن عظامة ثقيلة في بعض لأحيان فهذا يرجع إلى أن الطفل قد يكون بذل مجهود عالي مثل الجري او اللعب ، بجانب تعرض الطفل إلي درجة حرارة عالية جدا فيتعرض جسمة لما هو معروف بالأجهاد الحراري .

الإسهال والنزلة المعوية : هناك أيضا مرض الإسهال والنزلة المعوية التي تعتبر من أكثر الأمراض التي تهاجم الأطفال في فصل الصيف وهذا يكون سببه عدم الأهتمام بالنظافة الشخصية للطفل ، خاصة في نهاية الفصل الدراسي الذي يكون مع نهايتة قد بدأ فصل الصيف بجانب تناول الأطعمة الخارجية التي من الممكن أن يكون بها بعض المكونات التي لا تصلح للطعام فيجب الحذر من ذلك والأهتمام بالنظافة الشخصية للطفل ومتابعتة بسؤاله عن مصدر الطعام معروف وبفضل أن يكون تحت أشراف الأم .

الحمى التيفودية : وتحدث نتيجة تناول الطعام أو المشروبات الفاسدة فالحمى التيفودية هو ميكروب يقوم بأختراق معدة الطفل ويسري في تيار الدم حتي يصل إلى الكبد والطحال .

وفي إحصائية قام

بها الأطباء وجدو أن أكثر من نصف الأطفال المصابين بهذا المرض قد تعرضوا للموت أثر

مهاجمة هذا المرض لهم .

أوجاع الرأس : وهو مرض منتشر في فصل الصيف في العادة يصيب الاطفال ، وذلك يرجع إلي الحراة العالية التي تسبب الجفاف فيجب دائما علي الحرص على شرب السوائل للفواكهة الطبيعية بجانب شرب المياة بكميات مناسبة .

نزلات البرد

الصيفية : هذا يحدث في العادة بسبب التشغيل الدائم لمكيف الهواء سواء في المنزل أو

المدرسة أو إي مكان لمدة طويلة ، وتعرض الطفل لهواء المكيف لفترات طويلة فيجب أن

لا نعرض الأطفال للمكيف دائما أو على الأقل يجب فصله لفترات من اليوم .

إلتهاب الأذن : ويحدث هذا المرض نتيجة السفر إلى أماكن البحار والشواطئ وقد تكون المياة الموجودة ناقلة للفيروسات والبكتريا بجانب المكوث الطويل في الماء يؤدي إلى إلتهاب الأذن الخارجية .

أن طرق الوقاية

لهذه الأمراض تعود إلي نقطتين أولا . تعويد الطفل على بعض التعليمات المفيدة له ،

الحذر من التواجد في الأماكن المزدحمة وغير جيدة التهوية في أوقات الذروة ، ويجب

حثه علي غسل يدين بعد كل وجبة أو قبل كل وجبة وتعريفة أن اليدين أثناء فصل الصيف

تكون أكثر عرضة للعرق فالبتالي يجب الأهتمام بنظافتها .

كما يجب أن تقوم

الأم أيضا بتحذير الطفل من تناول الاطعمة المجهولة المصدر خاصة في الدراسة وكثرة

الباعة الجائلين أمام المدارس ، وبسبب هذا يحدث كثيرا من حالات التسمم بسبب الجو

الحار أصبحت هذه الماكولات الغير محفوظة جيدا غير صالحة للتناول من قبل الطفل .

المصدر: مجلة رجيم

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية