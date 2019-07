شبكة واتس آب تُنافس غوغل وأمازون بميزة جديدة لإرسال الأموال عبر الإنترنت

كشفت شبكة واتس آب العملاقة في مجال خدمات المراسلة عن عزمها إطلاق خدمتها الأولى للدفع في الهند، أكبر سوق لها مع 400 مليون مستخدم.

حيث اختبرت الشركة المملوكة لمجموعة فيسبوك الخدمة على أكثر من مليون شخص خلال العام الماضي، لكنها علقت إطلاقها تجارياً بانتظار الحصول على موافقة الهيئة الناظمة للقطاع المصرفي في الهند.

من جهته قال ويل كاثكارت الرئيس العالمي للشركة في بيان أن خدمة الدفع الجديدة ستجعل إرسال أموال لشخص ما على واتس آب بالسهولة عينها كإرسال رسالة.

وتابع:

“نتحرّق لتقديم هذه الخدمة لمستخدمينا في سائر أنحاء الهند هذا العام”.

هذا وستصبح الهند تالياً أول دولة تشغل فيها واتس آب خدمتها للدفع، لكن كاثكارت لم يكشف ما إذا كانت السلطات الهندية قد أعطت موافقتها النهائية.

كما أشار إلى إن هذه الخدمة ضرورية لتسريع الاندماج بالنظام المالي في الهند وإدخال عدد أكبر من الناس في عالم الاقتصاد الرقمي الذي يحقق نمواً سريعاً.

وستتنافس الخدمة الجديدة من واتس آب فور إطلاقها خدمات أخرى للدفع الرقمي بينها غوغل باي وأمازون باي.

