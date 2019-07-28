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شركة هواوي تبدأ بالأسواق الروسية وتطرح أحدث هواتفها لعام 2019

تم النشر منذُ 3 دقائق
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

سيأتي الهاتق بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. [إنترنت]

كشفت شركة هواوي عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.

كما كشفت عن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف وهي:

– منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

– منفذان لبطاقات الاتصال.

– كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

– كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

– أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.

– ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

– بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.

-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد “19.5:9”.

– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

– هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.

– الوزن: 182 غ.

– معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.

– معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.

– ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

– ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

– Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.

 

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