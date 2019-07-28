كشفت شركة هواوي عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.
كما كشفت عن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف وهي:
– منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.
– منفذان لبطاقات الاتصال.
– كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.
– كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.
– أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.
– ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
– بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.
-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد “19.5:9”.
– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
– هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.
– الوزن: 182 غ.
– معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.
– معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.
– ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.
– ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.
– Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.
The post شركة هواوي تبدأ بالأسواق الروسية وتطرح أحدث هواتفها لعام 2019 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
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