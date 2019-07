شركة هواوي تبدأ بالأسواق الروسية وتطرح أحدث هواتفها لعام 2019

كشفت شركة هواوي عن بدء مبيعات هاتفها المتطور Honor 20 Pro في روسيا وبعض الأسواق الأوروبية والآسيوية.

كما كشفت عن أهم الميزات الفنية والتقنية لهذا الهاتف وهي:

– منفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

– منفذان لبطاقات الاتصال.

– كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+16+8) ميغابيكسل، بخاصية التقريب والتثبيت الأوتوماتيكي للصورة.

– كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل، مزودة بخاصية التعرف على الوجوه.

– أنظمة GLONASS وgps وGalileo لتحديد المواقع.

– ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

– بوصلة وحساسات لاستشعار شدة الإضاءة.

-شاشة LTPS بمقاس 6.26 بوصة، ودقة عرض (2340/1080) بيكسل، وأبعاد “19.5:9”.

– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.

– هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (154/74/8.44) ملم.

– الوزن: 182 غ.

– معالج HiSilicon Kirin 980 ثماني النوى.

– معالج رسوميات ARM Mali-G76 MP10.

– ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت.

– ذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع.

– Wi-Fi 802، وBluetooth 5.0.

