بعد ساعات من زواجهما.. رجل يقتل عروسه بدمِ بارد في مصر

ضربت جريمة بشعة محافظة المنوفية في مصر، راحت ضحيتها عروس تبلغ من العمر 19 عاماً.

حيث بدأت الواقعة عندما توجه والد العروس وشقيقها إلى منزلها بعد ساعات من الزفاف للاطمئنان عليها فوجدوها غارقة في دمائها.

وقال والد الضحية في تحقيقات الشرطة أن ابنته تزوجت من رجل يبلغ من العمر 29 عاماً وهو محام مقيم في كفر القرنين بمركز الباجور.

كما أكد شقيقها أنه ذهب لزيارتها ففوجئ بها ملقاة على الأرض غارقة في دمائها وشاهد زوجها بيده سكين، عليه آثار دماء.

هذا وتبين لاحقاً إصابة المتهم بجرح نافذ بالبطن نتيجة هجوم المجني عليها على المتهم نتيجة مشاجرة بينهما، حاولت الدفاع بها عن نفسها، فتعدت عليه بآلة حادة أحدثت إصابته.

وبعد ذلك توجه المتهم إلى مستشفى بنها الجامعي وجرى حجزه في حالة سيئة ولا يمكن استجوابه، وتم التحفظ عليه وعلى السلاح المستخدم، بالتنسيق مع أمن القليوبية.

