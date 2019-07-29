دعم مادي من الصحة لمجلس التخصصات الطبية

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، تسليم مجلس التخصصات الطبية

دعما ماليا؛ لتغطية تكاليف برامج التدريب والامتحانات التي تجرى للأطباء في مختلف

التخصصات.

وأوضحت الوزارة على صفحتها الرسمية، أن هذه التخصصات هي

جراحة الأعصاب والعظام والطب الطوارئ والجراحة العامة والطب العام؛ للحصول على

شهادة الزمالة الليبية.

وأفاد وكيل الوزارة محمد هيثم، أن الوزارة ستقوم بربط

القاعات والمكتبة بشبكة انترنت فضائي وتوفير مولد كهربائي؛ لحل مشاكل انقطاع

الكهرباء والعمل على صيانة داخل المجلس، وتجهيز قاعات وإدارات بكامل احتياجتها من

الأثاث المكتبي.

ومن جهته أكد رئيس مجلس التخصصات الطبية امحمد ساسي أن

الدعم المادي سيسد العديد من الثغرات خاصة بعد توقف صرف مخصصات بند التحسين

والتطوير الخاصة بالمجلس.

يشار إلى أن وزارة الصحة أطلقت منذ وقت سابق خطة؛ للنهوض

بدور الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي في البلاد.

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