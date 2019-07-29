طفلة تجني 3 ملايين دولار شهريا من يوتيوب

استطاعت الطفلة الكورية الجنوبية بورام البالغة من العمر 6 سنوات من تحقيق نجاح كبير على موقع يوتيوب بفضل القناتين التي تملكهما.

وتقدم الطفلة الكورية في القناتين محتوى فيديو متميز، بالإضافة إلى محتوى مخصص لتقييم ألعاب الأطفال، حيث حظيت الفيديوهات التي تنشرها الطفلة بإعجاب العديد من المستخدمين، ووصل عدد المشتركين في قناتها إلى 30 مليون مشترك.

وأكد والدا الفتاة أنّ دخل طفلتهما الشهري من موقع يوتيوب يصل إلى حدود 3 مليون دولار أمريكي، وقد بدأ والدا الطفلة باستثمار أموال طفلتهما، حيث قاما بشراء عقار من 5 طوابق في عاصمة كوريا الجنوبية سيؤول بمبلغ 8 ملايين دولار.

وتعد بورام أعلى شخص يحقق دخلا ماديا من يوتيوب في كوريا الجنوبية، ولا تعد حالة بورام فريدة من نوعها بين الأطفال، حيث استطاع الطفل الأمريكي رايان كيجي البالغ من العمر 7 سنوات تحقيق 22 ميلون دولار من يوتيوب.

الجدير بالذكر أن منظمة “أنقذوا الأطفال الحقوقية” رفعت دعوة اتهمت بها والدا بورام باستغلال ابنتهما من أجل تحقيق أرباح مالية.

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