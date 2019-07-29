كعكة زفاف مميزة تثير اهتمام الأميركيين

حظيت صورة لكعكة زفاف نشرتها الأمريكية جيسيكا على موقع إنستغرام بإعجاب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لانخفاض تكلفتها.

وقالت جيسيكا إن شقيقها وعروسته تمكنا من صناعة الكعكة بتكلفة وصلت إلى 50 دولارا أمريكي فقط، حيث استخدم العروسان في صناعة الكعكة شريحتين من الكعك محشوتين بالجبن بقيمة 19 دولارا، ومن ثم قطّعا الكعكة إلى مربعات بشكل متدرج، ووضعا فوقها طبقات من كريمة الزبدة.

ومن ثم قاما بشراء زهور طبيعية ب،10 دولارات وضعوها على الحامل المخصص للكعكة، وزينا الكعكة بها.

الجدير بالذكر أن صورة الكعكة الجديدة حظيت بإعجاب عدد كبير من رواد موقع إنستغرام، نظرا لجمالها ولانخفاض تكلفتها، حتى إن بعض الأشخاص قالوا إنها أجمل كعكة زفاف تم نشرها في الموقع.

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