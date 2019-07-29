ساعة “آبل ووتش” يمكن تحويلها لمشغل موسيقى

أعلنت شركة إيلاجو الأمريكية الرائدة في مجال صناعة الإكسسوارات عن إطلاقها لحامل جديد أطلقت عليه اسم W6 يُحول ساعة آبل ووتش إلى مُشغل موسيقى.

وسيحتوي الحامل الجديد على تجويف في الجهة العلوية مخصص لتركيب الساعة، لتظهر شاشة الساعة في النافذة المربعة الموجودة في الحامل، حيث يتم عرض الوقت والتاريخ في وضع Night stand.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الساعة ستبقى قادرة على استقبال الرسائل والعمل كمنبه عندما تكون موضوعة في الحامل، كما يمكن أن يقوم المستخدم بشحن الساعة من خلال الحامل.

وقالت الشركة الأمريكية إن حاملها يتوافق مع هواتف آبل ووتش 1، 2، 3، 4، والتي تأتي بقطر شاشة 38،40،42،44، وفي سبيل سعيها لإرضاء عملائها ستقوم الشركة الأمريكية بتوفير الحامل بألوان الرمادي، الأسود، والأحمر.

الجدير بالذكر أن الشركة الأمريكية ستطلق الحامل في الأسواق بسعر يصل إلى 15 دولارا أمريكي.

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