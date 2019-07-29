“بالفيديو” قريبا: كاميرا مراقبة ترصد التحركات حتى 3 كيلومترات

رفعت شركة Fuji Film الرائدة في مجال صناعة الكاميرات النقاب عن كاميرا مراقبة مميزة أطلقت عليها اسم SX800.

وتتميز الكاميرا بقدرتها على تصوير الأشياء بدقة كبيرة من مسافات بعيدة، بفضل أنظمة تقريب الصورة بمقدار X40، بالإضافة إلى وجود أبعاد بؤرية لعدستها تتراوح ما بين 20 و80 ملم.

وقالت الشركة اليابانية إن مدى حساسية هذه الكاميرا يصل إلى 819200 وفق معايير التصوير الاحترافية، الأمر الذي سيجعل كاميرا المراقبة هذه قادرة على التقاط صور دقيقة للغاية في ظروف الإضاءة المنخفضة، وفي الظروف المناخية المختلفة.

وأكدت الشركة اليابانية قدرة كاميرتها على قراءة أرقام السيارات عن بعد كيلو متر واحد، بالإضافة إلى قدرتها على مراقبة حركة الأشخاص عن بعد 3 كيلو مترات.

وزودت الشركة اليابانية الكاميرا الجديدة بأنظمة أتوماتيكية تعمل على تثبيت الصورة كل 0.3 ثانية، الأمر الذي يتيح المجال أمام المستخدمين لاستخدام الكاميرا ككاميرا مراقبة خارجية أو كاميرا مراقبة مثبتة على السيارات والآليات.

يذكر أن Fugi Film لم تفصح عن أي معلومات تتعلق بموعد إطلاق الكاميرا بشكل رسمي ولا عن سعرها.

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