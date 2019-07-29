“ماوس” جديد لعشاق الألعاب

أماطت شركة سنيك بايت الألمانية اللثام عن فأرة جديدة مخصصة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم Game: Mouse Ultra.

وقالت سنيك بايت إن فأرتها الجديدة ستحتوي على 5 أزرار يمكن برمجتها مع العديد من العناصر الانزلاقية التي يمكن للمستخدم أن يقوم باستبدالها في أي وقت، وستحوي الفأرة على غطاء آخر يستطيع المستخدم تخصيصه لتمييز فأرته بشعاره الخاص.

وستتميز الفأرة الجديدة بوضع ضبط DPI الذي يأتي بسبع مراحل، ويصل حتى 16000 نقطة في البوصة، وتعد إضاءة RGB أحد أهم ميزات هذه الفأرة، حيث يستطيع الشخص اختيار إضاءة الفأرة بحسب رغبته.

وزودت الشركة الألمانية الفأرة بمقابض مطاطية بالإضافة إلى 5 أزرار أخرى يمكن للمستخدم برمجتها حسب رغبته.

الجدير بالذكر أن الشركة الألمانية لم تعلن عن الموعد الرسمي لإطلاق الفأرة في الأسواق ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية