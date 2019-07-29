لماذا يُقاتل الصيادون من أجل قرون وحيد القرن؟

أحبطت شرطة مطار نوي باي الدولي الواقع في العاصمة الفيتنامية هانوي محاولة تهريب مجموعة من قرون وحيد القرن.

وقام المهربون بإخفاء القرون في قوالب من الجص، ولكن الشرطة الفيتنامية شكت بوجود أمر مخفي في هذه القوالب، الأمر الذي دفعها لتفتيشها لتتفاجأ بوجود 55 قرنا من قرون وحيد القرن يصل ووزنها إلى 125 كيلوغراما داخل قوالب الجص.

وقامت الشرطة باعتقال المهربين ومصادرة قرون وحيد القرن بشكل فوري.

وتعد فيتنام مركزا رئيسيا لتجارة قرون وحيد القرن، حيث يتم تحويلها إلى بودرة من أجل الاستفادة منها في صناعة بعض أنواع الأدوية.

ويصل سعر الكيلوغرام الواحد من بوردة قرون وحيد القرن إلى 60 ألف دولار أميركي، وهذا ما يشجع بعض الناس على صيدها بشكل غير شرعي من أجل قرونها، الأمر الذي جعل هذه الحيوانات تدخل ضمن دائرة الحيوانات المهددة بالانقراض.

يذكر أن فيتنام تعد مركزا نشطا للتجارة بأصناف الحيوانات، حيث عثرت الشرطة منذ مدة على 7 نمور مجمدة في سيارة مركونة في أحد شوارع العاصمة هانوي.

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