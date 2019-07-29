قبل أن تشتهر.. كيف كانت ببجي في أول نسخة لها؟

ذاع صيت لعبة ببجي بشراسة في آخر عامٍ ونصف تقريباً، لكن اللعبة التي تم إطلاقها في بداية عام 2017 كانت موجهة فقط لدولٍ معينة، فكيف كانت اللعبة؟ وما هي المميزات الأولى التي جاءت بها؟

ظهرت أول نسخة من لعبة ببجي في 23 مارس 2017 وهي الإصدار الأول، لتكون ضمن سلسلة ألعاب البقاء على قيْد الحياة، وكانت حينها باللغة الصينية فقط ثم أضيفت لاحقاً اللغات من بينها اللغة العربية الأمر الذي رفع شعبيتها في العالم.

وكانت اللعبة تحتوي على خريطة واحدة فقط وهي خريطة Erangel دون وجود لخرائط أخرى أضيفت لاحقاً مثل سانهوك أو فايكندي.

ورغم بدء انتشار اللعبة لكنها كانت تعاني مشاكل كثيرة مثل البطء والتعليق والتوقف أو الخروج المفاجئ، وكان فريق الدعم بطيء الاستجابة لهذه المشاكل.

حتى أن اللعبة كانت تحتوي على أخطاءٍ كوميدية مثل عدم وصول اللاعب للأرض وبقائه معلقاً في الهواء بالمظلية، أو التعليق فوق شجرة دون المقدرة على النزول عنها.

وإذا أراد اللاعب حينها الحصول على أسلحة خاصة فعليه انتظار الصناديق التي تُلقيها الطائرات في الجزيرة حيث لم يكن هناك مسدس إشارة أو ما يُعرف بمسدس استدعاء الطائرة لإلقاء الأسلحة.

وإذا كنت تقاتل حتى تحصل الآن على أسلحة خاصة مثل القناص بعيد المدى، فعليك معرفة أن المراحل الأولى من لعبة ببجي كانت تعتبر سلاح Scar خاصاً ويتوجب عليك انتظاره في صندوق الإمدادات ذي الدخانِ الأحمر.

بعد أكثر من عام ونصف العام على الإصدار، باعت اللعبة 50 مليون نسخة عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Xbox One. وتم تصنيفها على منصة Steam كأكثر الألعاب شعبية.

وتخوض اللعبة الآن معركةً شرسة ضد منافسين ظهروا على الساحة مثل فورت نايت التي اقتبست الكثير من مميزات لعبة ببجي الأمر الذي فجّر خلافاً قانونياً بين الشركتين.

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