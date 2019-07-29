منوعات

في “قرية الإناث”.. جائزة سخية لمن ينجب ذكرا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دفع نقص عدد الذكور في قرية ميجستشيأودرازانسكي الواقعة في جنوب بولندا عمدة القرية لتقديم جائزة لأول عائلة تنجح في إنجاب ذكر.

وقال عمدة القرية إن قريته الصغيرة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 نسمة لم تشهد ولادة أي ذكر منذ حوالي تسع سنوات.

وأكد العمدة أن النساء يشكلن غالبية سكان القرية، وصرح بأن الأزواج نادرا ما ينجبون ذكورا.

وعبر عدد من رجال القرية عن رغبتهم في إنجاب الذكور، ولكنهم قالوا إن هناك أمرا وراثيا يجعل النساء لا يلدن إلا النساء.

وشكل انخفاض عدد المواليد الذكور في القرية لغزا حيرا العلماء والسكان، إذ تبين من خلال الاطلاع على سجلاتها التاريخية قلة عدد الذكور منذ زمن بعيد.

من جانبه أكد أحد علماء الوراثة أن حل اللغز يكمن في الدخول إلى السجلات التاريخية للقرية لمعرفة عدد الأطفال الذكور، بالإضافة إلى معرفة صلة القرابة بين الآباء والأمهات.

الجدير بالذكر أن عمدة القرية لم يفصح عن قيمة الجائزة التي سيقدمها للعائلة التي ستنجب مولودا ذكرا للقرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك