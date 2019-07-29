في “قرية الإناث”.. جائزة سخية لمن ينجب ذكرا

دفع نقص عدد الذكور في قرية ميجستشيأودرازانسكي الواقعة في جنوب بولندا عمدة القرية لتقديم جائزة لأول عائلة تنجح في إنجاب ذكر.

وقال عمدة القرية إن قريته الصغيرة والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 300 نسمة لم تشهد ولادة أي ذكر منذ حوالي تسع سنوات.

وأكد العمدة أن النساء يشكلن غالبية سكان القرية، وصرح بأن الأزواج نادرا ما ينجبون ذكورا.

وعبر عدد من رجال القرية عن رغبتهم في إنجاب الذكور، ولكنهم قالوا إن هناك أمرا وراثيا يجعل النساء لا يلدن إلا النساء.

وشكل انخفاض عدد المواليد الذكور في القرية لغزا حيرا العلماء والسكان، إذ تبين من خلال الاطلاع على سجلاتها التاريخية قلة عدد الذكور منذ زمن بعيد.

من جانبه أكد أحد علماء الوراثة أن حل اللغز يكمن في الدخول إلى السجلات التاريخية للقرية لمعرفة عدد الأطفال الذكور، بالإضافة إلى معرفة صلة القرابة بين الآباء والأمهات.

الجدير بالذكر أن عمدة القرية لم يفصح عن قيمة الجائزة التي سيقدمها للعائلة التي ستنجب مولودا ذكرا للقرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية