“ماسنجر” يودع الألعاب الفورية

في إطار سعيها لجعل تطبيق ماسنجر أسرع وأسهل قررت شركة فيسبوك نقل الألعاب الفورية الموجودة في تطبيق ماسنجر إلى علامة التبويب فيس بوك للألعاب.

وأكدت الشركة أن الانتقال سيكون عبر عدة مراحل، حيث ستعمل الشركة على إيقاف الألعاب الفورية في نسخة ماسنجر الجديدة على نظام أي أو إس.

وسيكون بمقدور المستخدمين الاستمرار بلعب هذه الألعاب ريثما يتم نقل الألعاب من خلال تحديث سلاسل المحادثات والبوتات، في حين ستنتقل اللعبة بشكل كامل إلى علامة التبويب فيس بوك للألعاب.

وستبدأ فيسبوك عملية نقل الألعاب خلال هذا الشهر، حيث ستقوم بإخبار اللاعبين والمطورين بالخطوات التي يجب عليهم اتباعها لكي يستمروا في لعب الألعاب، كما أنها ستأخذ بآرائهم وأفكارهم في هذا المجال، لكي تضمن انتقال سهل وسلس.

يذكر أن فيسبوك أطلقت الألعاب الفورية في العام 2016، وحظيت هذه الألعاب بشعبية كبيرة في العام، إذ تجاوز عدد جلسات اللعب فيها في آخر عامين 20 مليار جلسة.

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