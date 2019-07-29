جديد تسلا.. ميزة تشغيل فيديوهات “نتفلكس ويوتيوب”

بدأت شركة تسلا الرائدة في مجال صناعة السيارات بالتحضير لإطلاق ميزة تمكن العملاء من مشاهدة مقاطع الفيديو من خلال الشاشة الموجودة داخل السيارة.

وقالت الشركة الأميركية إن عمل الشاشات الموجودة داخل السيارة لن يقتصر على تزويد السائق بمعلومات وخريطة للطريق وحسب، بل سيصبح بإمكان السائق مشاهدة الأفلام، واللعب بالألعاب الموجودة ضمن معرض الألعاب E3.

وأكدت الشركة الأمريكية أن استخدام الشاشة للعب الألعاب ومشاهدة الفيديوهات لن يكون ممكنا أثناء سير السيارة، وللاستفادة من هذه الميزة يجب ركن السيارة وإيقافها.

وقالت تسلا إن الشاشة لن تكون قادرة حاليا على تشغيل فيديوهات من يوتيوب، لأن الشاشة لا تدعم صيغة HTML5 التي تستخدمها يوتيوب لتشغيل الفيديوهات.

وأكدت تسلا عملها على إرسال التحديثات اللازمة للشاشة لكي تكون قادرة على تشغيل فيديوهات اليوتيوب قبل تفعيل الميزة.

يذكر أن تسلا أطلقت هذه الميزة بهدف تسلية الركاب في حال نزل السائق من السيارة ليقوم ببعض الأمور.

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