قائمة بأفضل الأطعمة الصيفية الخارقة

من أجل التمتع في فصل الصيف عليك الحفاظ على رطوبة جسمك وتجنب

الإصابة بالجفاف، وبإمكانك تحقيق ذلك من خلال التركيز على تناول الأطعمة

الصيفية الخارقة.

البطيخ

تناول البطيخ في فصل الصيف يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية،

أهمها:

الحفاظ

على رطوبة الجسم بسبب كمية السوائل الموجودة فيه

على رطوبة الجسم بسبب كمية السوائل الموجودة فيه تعزيز

ذاكرتك ومزاجك

ذاكرتك ومزاجك توفير

العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والليكوبين

العديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات والليكوبين تقليل خطر

الإصابة بالسكري وأمراض

القلب والسرطان وضغط الدم المرتفع.

لبن المخيض

لبن المخاض غني بالماء والكهارل (electrolytes)، والتي تنعسك إيجاباً على صحتك من خلال:

ترطيب

الجسم وإعادة توازن الاملاح فيه

الجسم وإعادة توازن الاملاح فيه يهدئ

المعدة بعد تناول طعام حار ولاذع

المعدة بعد تناول طعام حار ولاذع يساعد في عملية الهضم

يقلل من

التعرق والتعب وتشنج العضلات والغثيان وحتى الصداع

التعرق والتعب وتشنج العضلات والغثيان وحتى الصداع يعزز صحة

البشرة لديك.

حاول تناول كوب واحد يومياً من لبن المخيض هذا الصيف بدلاً من

المشروبات السكرية.

الطماطم

تناول الطماطم في فصل الصيف يساعدك في المحافظة على رطوبة

الجسم ويحمي الجلد من مضار التعرض لأشعة الشمس بسبب محتواها من الليكوبين.

جدير بالذكر أن الطماطم تحتوي أيضاً على البوتاسيوم والفولات

والألياف والمغنيسيوم والعديد من الفيتامينات المختلفة الضرورية لجسمك.

أضف شرائح من الطماطم الطازجة إلى الساندويشات أو قم بإعداد شوربة الطماطم

اللذيذة.

الخيار

يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء، مما يجعله من

أكثر الأطعمة الصديقة لك في فصل الصيف.

احتواء الخيار على انزيم يدعى (erepsin) يساعدك في تعزيز صحة الجهاز الهضمي ككل ويحسن من عمليات الهضم وبالأخص خلال الصيف والأيام

الحارة.

تناول الخيار يعمل على حمياتك من أضرار أشعة الشمس ويحمي بشرتك

من التجاعيد بسبب محتواه من فيتامين C.

تأكد من إضافة الخيار إلى السلطة يومياً.

المانجا

طعمها اللذيذ سيبقيك نشطاً خلال فصل الصيف الحار.

المانجا تحتوي على كميات عالية من فيتامين A وC وE

الذين يلعبون دوراً كبيراً في الحفاظ على صحتك بشكل عام.

من الممكن تناول المانجا أو إضافتها إلى عصير الفواكه الخاص بك

والتمتع بفوائدها العديدة.

ماء جوز الهند

يعتبر واحداً من أهم السوائل التي يجب تناولها في فصل الصيف،

فإلى جانب طعمه اللذيذ، يعود أيضاً بالفائدة على صحتك.

ماء جوز الهند يساعدك في استعادة

نشاطك وترطيب جسمك وإعادة توازن المعادن والأملاح، كما أنه يساهم في فقدان الوزن

الزائد.

حاول تناول ماء جوز الهند صباياً لتعزيز صحة الرئتين والعينين

والكلى والدورة الدموية.

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