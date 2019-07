نيسان تعود للأسواق بقوة وتطرح سيارة عائلية مميزة

كشفت شركة “نيسان” مؤخراً عن سيارة Sylphy المميزة الجديدة، التي يتنظر أن تصبح واحدة من أكثر السيارات العائلية شهرة في الأسواق.

حيث جاء النموذج الجديد من هذه السيارة بشكل مختلف كلياً عن سيارات Sylphy الحالية، فالهيكل أصبح أكثر انسيابية، والواجهة الأمامية باتت أكثر عصرية وأناقة، وتزينت بعناصر من الكروم ومصابيح متطورة تعمل بتقنية LED، ومزودة بخاصية توجيه الإضاءة عبر حركة المقود.

كما جاء التصميم الداخلي للسيارة أيضاً غاية في التميز، يبرز تفاصيل الأناقة فيه الجلد الفاخر الذي يكسو المقاعد والأبواب وعناصر أخرى من المقصورة، وكذلك واجهة القيادة العصرية، المزودة بشاشات متطورة وأحدث أنظمة المولتيميديا.

وأتت Sylphy الجديدة بنظام مراقبة عبر كاميرات أمامية وخلفية، وحساسات لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة بها، وأنظمة إلكترونية للتحكم بوضعية المقاعد ودرجة حرارتها، ونظام إلكتروني لتثبيت السرعة، وأنظمة خاصة لمنع انزلاقها على المنعطفات والطرق المكسوة بالمياه أو الثلوج.

هذا ولم تصرح “نيسان” عن المواصفات التقنية الأخرى التي ستطرح بها نسخ هذه السيارة، لكن بعض التسريبات تشير إلى أنها ستأتي بمحركات توربينية بسعة 1.6 لتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ7 مراحل.

