شاب عربي يكتشف ثغرة في فيسبوك ويحصل على مكافأة

استطاع الشاب السوري محمد علي الحماد اكتشاف ثغرة أمنية تهدد حسابات المستخدمين في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم “فيسبوك”.

واستطاع الحماد اكتشاف الثغرة بعد أن اختبر الميزات الموجودة في إحدى الصفحات على فيسبوك.

وقال الحماد طالب السنة الرابعة في الجامعة الافتراضية السورية إن عملية اكتشاف الثغرة، وتحديد خطورتها أخذت منه 3 أيام بلياليها.

وبعد أن اكتشف حماد الثغرة وتأكد منها قام بتسجيل مقطع فيديو أبلغ من خلاله إدارة الموقع الأزرق بوجود الثغرة، وطلب منهم الإسراع في سدها.

من جانبها تأكدت إدارة فيسبوك من صحة كلام الطالب السوري، وعملت على سد الثغرة بشكل فوري، ومن ثم طلبت منه التأكد من أن الثغرة سدت بنجاح.

الجدير بالذكر أن الحماد نال جائزة بقيمة 4000 دولار أمريكي من فيسبوك نتيجة لاكتشافه لهذه الثغرة الأمنية.

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