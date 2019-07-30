منوعات

شاب عربي يكتشف ثغرة في فيسبوك ويحصل على مكافأة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استطاع الشاب السوري محمد علي الحماد اكتشاف ثغرة أمنية تهدد حسابات المستخدمين في موقع التواصل الاجتماعي الأشهر على مستوى العالم “فيسبوك”.

واستطاع الحماد اكتشاف الثغرة بعد أن اختبر الميزات الموجودة في إحدى الصفحات على فيسبوك.

وقال الحماد طالب السنة الرابعة في الجامعة الافتراضية السورية إن عملية اكتشاف الثغرة، وتحديد خطورتها أخذت منه 3 أيام بلياليها.

وبعد أن اكتشف حماد الثغرة وتأكد منها قام بتسجيل مقطع فيديو أبلغ من خلاله إدارة الموقع الأزرق بوجود الثغرة، وطلب منهم الإسراع في سدها.

من جانبها تأكدت إدارة فيسبوك من صحة كلام الطالب السوري، وعملت على سد الثغرة بشكل فوري، ومن ثم طلبت منه التأكد من أن الثغرة سدت بنجاح.

الجدير بالذكر أن الحماد نال جائزة بقيمة 4000 دولار أمريكي من فيسبوك نتيجة لاكتشافه لهذه الثغرة الأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك