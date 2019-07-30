نوكيا تطلق هاتفين غير ذكيين.. و”السعر سيُفاجئك”

كشفت شركة HDM Global التابعة لشركة نوكيا الفنلندية عن هاتفين غير ذكيين بتكلفة منخفضة أطلقت عليهما نوكيا 4G 220، ونوكيا 105.

واستوحت الشركة الفنلندية تصميم الهاتف 4G 220 من هاتف نوكيا 220 الذي أطلقته الشركة في العام 2014، وسيحتوي هذا الهاتف على متصفح للإنترنت، وتطبيق للفيسبوك، بالإضافة إلى لعبة Snake.

ويتميز هذا الهاتف ببطاريته التي ستأتي بسعة 1200 ميلي أمبير والتي تعمل في وضع الاستعداد لمدة 27 يوم، وستبلغ ذاكرة الوصول العشوائي في هذا الجهاز 16 ميغا بايت، في حين ستصل مساحة ذاكرة الفلاش إلى 24 ميغا بايت.

أما بالنسبة لجهاز نوكيا 105 فسيعود بنا لبداية الألفية، حيث جاء بمواصفات مشابهة للأجهزة التي ظهرت في تلك الفترة، حيث سيحتوي على منفذ 3.5 ملم للصوت، وراديو FM، كما سيتيح هذا الجهاز للمستخدم تسجيل 2000 جهة اتصال و500 رسالة نصية.

يذكر أن الشركة الفنلندية ستطلق هاتف 4G 220 في الأسواق بسعر 39 يورو، في حين سيبلغ سعر هاتف نوكيا 105 13 يورو فقط.

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