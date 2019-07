تعرف على الميزات الرائعة التي سيتضمنها تحديث أندرويد الجديد

كشفت مواقع متخصصة بشؤون التقنية بعض الميزات التي ستحملها النسخ القادمة من نظام Android Q المخصصة لتشغيل الأجهزة والهواتف الذكية.

وأول تلك الميزات الهامة هي السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات المغلقة، حيث تعمل أنظمة تشغيل “أندرويد” في السنوات الأخيرة بمنظومة توقف استقبال البيانات من التطبيقات والبرامج المغلقة أو التي لا يستعملها المستخدم، كبيانات موقع هاتف المستخدم التي تستطيع بعض التطبيقات الوصول إليها، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من الخصوصية وترشيد استهلاك الطاقة في الهاتف.

لكن تلك العملية تؤثر أحياناً على سرعة عمل التطبيقات التي تعتمد بشكل أساسي على تلك البيانات، كتطبيقات الخرائط وتحديد المواقع، لذا قرر الخبراء في “غوغل” طرح النسخ القادمة من أنظمة Android Q بخصائص جديدة تسمح للتطبيقات بالعمل بسرعة، وتحافظ بنفس الوقت على طاقة الهاتف وعمر بطاريته.

كما تطورت النسخة الجديدة من أندرويد من حيث إضافة ميزات أمان تمنع بعض التطبيقات من الحصول على بيانات الهاتف في حال لم يرغب المستخدم بذلك، أو في حال كان الهاتف في وضعية “الطيران” أو “وضع الخمول”.

هذا وضم التحديث الجديد إعادة التطبيقات للنسخ القديمة، حيث يعتاد بعض المستخدمين على استعمال التطبيقات بنسخ وإصدارات محددة، وعند تحديث تلك التطبيقات قد تتغير على المستخدم طريقة استعمال التطبيق، لكن النسخ الحالية من “أندرويد” لا تتيح للمستخدم إمكانية استعادة نسخة التطبيق القديمة، لذا يدرس الخبراء في “غوغل” توفير تلك الميزة في نسخ Android Q القادمة.

