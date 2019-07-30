مقتل طفل بجريمة مُروعة بمحطة قطارات ألمانية

أقدم رجل أريتيري يعيش في ألمانيا على قتل طفل ومحاولة قتل أمه بطريقة وحشية بعد أن دفعهما على قضبان السكة الحديدة خلال مرور القطار.

ووقعت أحداث هذه القصة في إحدى محطات القطارات في مدينة فرانكفورت الألمانية، حيث تفاجأت إحدى النساء بإقدام رجل على دفعها وولدها البالغ من العمر 8 سنوات على السكة الحديدة لحظة وصول القطار.

ونجحت الأم في تجنب الموت المحتم بعدما استطاعت تجنب الدهس، في حين دهس القطار طفلها الذي فارق الحياة متأثرا بالجراح التي أصيب بها.

وقالت الأم الحزينة على فراق والدها أنها تفاجأت من تصرف الرجل الذي لم تره في حياتها من قبل.

وحاول الرجل الأريتيري البالغ من العمر 40 عاما الفرار من المحطة، ولكن الشرطة الألمانية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمساعدة بعض الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مكان وقوع الجريمة.

وأكدت التحقيقات التي تجريها الشرطة الألمانية عدم وجود معرفة بين القاتل والضحية، وقالت الشرطة إن أسباب ارتكاب الجريمة لا تزال مجهولة.

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