موتورلا تستعد لإطلاق هاتف بمواصفات مُنافسة

رفعت شركة موتورلا الأمريكية النقاب عن هاتف ذكي بمواصفات مُنافسة أطلقت عليه اسم Moto E6.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 435، ونظام تشغيل Android 9.0، ومعالج رسوميات Adreno 505، ومودم Snapdragon X9 LTE.

وصنعت الشركة الأمريكية هيكل الجهاز من البلاستيك بأبعاد 8.572159 ملم، وزودته بشاشة مقاس 5.5 بوصة، ودقة عرض 7201440 بيكسل.

وستبلغ دقة الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز 13 ميغا بيكسل، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الخلفية 8 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستأتي بحجم 32 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 2 غيغا بايت.

وقالت الشركة الأمريكية إن الجهاز الجديد سيأتي ببطارية بسعة 3000 ميلي أمبير، وسيحتوي على بمنفذ 3.5 ملم للسماعات.

الجدير بالذكر أن موتورلا ستطلق الهاتف الجديد خلال فصل الصيف بسعر يصل إلى 150 دولارا أمريكيا.

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