إهمال السُيّاح يدفع روسيا لتطويق الغابة الراقصة

دفعت عدم مبالاة السياح الذين يزورن الغابة الراقصة السلطات الروسية لاتخاذ قرار يقضي بإحاطة الغابة بسياج لحماية الأشجار من الموت.

وقالت السلطات المختصة إن السياح تسببوا في الفترة الأخيرة بموت 12 شجرة بسبب عدم مبالاتهم، حيث كانوا يتسلقون أغصانها ويدوسون على جذورها.

وقالت إدارة الحديقة أنها بدأت بإحاطة الأشجار الملتوية بسياج على أن تقوم بوضع سياج على جانبي الطريق الذي يمر به السياح.

وتقع الغابة الراقصة على قطعة من الأرض الرملية المتحركة في محمية برزخ قورش الواقعة بين ليتوانيا وروسيا، وتبلغ مساحتها حوالي 1 كيلو متر مربع.

يذكر أن الغابة الراقصة من أهم الأماكن السياحية في روسيا، ويزورها سنويا عدد كبير من السياح.

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