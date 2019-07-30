المهندسة جميلة.. خليط من الفن والإبداع ودعم المرأة

تقدم المهندسة جميلة يوشع من مدينة غدامس، مثالاً يحتذى في الفن والإبداع الذي يستفيد من موجودات البيئة ولها مساهمة فاعلة في حفظ الموروث الغدامسي.

وتخرجت المهندسة جميلة من كلية الزراعة جامعة طرابلس تخصص البستنة، وتشغل حاليا عضو المرأة بالمجلس البلدي غدامس، ورئيس تعاونية المرأة بالمنطقة الجنوبية، إضافة إلى أنها تعمل باحثة بمركز البحوث الزراعية بطرابلس، وسابقا عملت كمهندسة بقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وتقلدت منصب مدير مكتب البستنة غدامس.

وعشقت مهندستنا منذ نعومة أظفارها الرسم والتلوين بالألوان الزيتية، وتنسج أناملها الذهبية تبدع لتُخرِج أجمل اللوحات والمنسوجات، ولها قدرة فريدة في أن تصنع من أي شئ تراه مكونا يلهم الجميع.

واستفادت المهندسة من مخلفات النخيل بمدينة غدامس وطوعتها وأضافت إليها بعض اللمسات لتبهر بها كل الناظرين، ولها أسلوب خاص في تدوير هذه المخلفات لتخرج أجمل التحف والهدايا، وكان ديدنها هو الحفاظ على البيئة وخلق أجمل اللوحات.

وتعشق جميلة الحفاظ على البيئة وصون الموروث الحضاري ولهذا تسعى لنقل خبرتها لنظيراتها من النساء لخلق فرص عمل تقضي على البطالة.

وتفتخر المهندسة جميلة بتشجيع أهلها ومساندتهم لها طيلة دراستها ومزوالة هوايتها المفضلة وهي الرسم وصناعة التحف والاكسسورات.

وتواصل جميلة حاليا تقديم رسالتها بالمساندة والدفاع عن قضايا المرأة من خلال عملها الحالي كعضوة المرأة بالمجلس البلدي غدامس.

يشار إلى أن جميلة شاركت بأغلب المعارض والمهرجانات السياحية التي تقام في ليبيا وخارجها، وتحصلت على جائزة ليبيا الدولية في الإبداع بمجال الأعمال الفنية سنة 2017.

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