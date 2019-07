ما السبب وراء انخفاض أرباح شركة آبل؟

كشفت شركة آبل عن هبوط صافي أرباح الشركة بنسبة 8.44% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية.

حيث جاء في التقرير أن صافي الأرباح خلال الفترة من أكتوبر 2018 إلى يونيو 2019، أو الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية، بلغ 41.57 مليار دولار.

وانخفضت عائدات الشركة خلال الفترة نفسها بنسبة 16.55%، لتصل إلى 196.134 مليار دولار.

أما خلال الربع الثالث من السنة المالية، انخفض صافي الأرباح بنسبة 12.8% ليبلغ 10.044 مليار دولار، وازدادت العائدات بنسبة 1.02% إلى 53.809 مليار دولار بالمقارنة مع الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

هذا ويشير المحللون إلى أن سبب تراجع أرباح آبل يكمن في أن الجزء الرئيس يأتي من مبيعات هواتف آيفون الذكية، ومبيعاتها تنخفض.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عائدات شركة هواوي الصينية خلال النصف الأول من عام 2019 بنسبة 23.2%، وذلك على الرغم من القيود الأمريكية.

