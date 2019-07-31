ممثلة الصحة العالمية: مستمرون في دعم ليبيا

أكدت مديرة مكتب منظمة الصحة العالمية

“إليزابيت هوف”، الأربعاء، استمرار المنظمة في الدعم “القوي”

لتقديم التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين في ليبيا.

وناقشت “هوف” مع مدير المركز

الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، المواضيع المتعلقة بالشراكة بين المركز

الوطني والمنظمة، وفق الصفحة الرسمية للمركز.

وأوضح النجار من جانبه أن منظمة الصحة

العالمية دائما ما كانت داعمة لبرامج المركز من الناحيتين الفنية واللوجستية،

مشيرا إلى أن هناك عددا من البرامج التي أنقذت من الانهيار بدعم من المنظمة، وفق

قوله.

وكانت المنظمة دعمت المركز الوطني

لمكافحة الأمراض في تنفيذ البرنامج الوطني للصحة النفسية، وبرنامج الرصد والتقصي

الذي نتج عنه تكوين برنامج الإنذار المبكر، إضافة إلى دعم برنامج التطعيمات.

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