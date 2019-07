قامت سيدة سعودية في الـ60 من عمرها باللجوء إلى الدفاع المدني في مدينة جدة لمساعدتها في دخول منزلها الذي تعجز عن الوصول إليه بمفردها، بسبب كبر وزنها الذي يبلغ 170 كيلوغراماً.

حيث قال المركز الوطني لطلب المساعدة التابع لوزارة الداخلية السعودية، في بيان نشره على حسابه في تويتر:

“طلب مساعدة من ذوي مواطنة مريضة بالسمنة تبلغ من العمر 60 عاماً وتزن 170 كيلوغراما، وذلك للصعود إلى شقتها في محافظة جدة”.

كما أوضح المركز أن الشقة واقعة في حي المروة، مشيراً إلى أنه تم تقديم الخدمات اللازمة للمواطنة من قبل الدفاع المدني.

هذا وتسمح السلطات السعودية للمواطنين الذين يعانون من السمنة باللجوء إلى المركز الوطني للعمليات الأمنية وطلب المساعدة عند الحاجة للخروج من المنزل والعودة إليه.

يُذكر أن السعودية تُسجل نسباً مرتفعة من السمنة والأمراض الناجمة عنها، لا سيما بين النساء، فيما تتنوع أسباب انتشار ذلك الوباء كما يسميه بعض المختصين، وبينها مظاهر الحياة الحديثة التي توفر الراحة في التنقل والعمل، بجانب الأغذية الحديثة ذات السعرات الحرارية العالية جداً، وقلة ممارسة الرياضة.

The post السُمنة تدفع سيدة سعودية لطلب المساعدة من الدفاع المدني للصعود إلى شقتها appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا