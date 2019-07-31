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واكوم تطلق جهازا لوحيا مخصصا للغرافيك

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أماطت شركة واكوم اليابانية اللثام عن جهاز لوحي جديد مناسب لمصممي الغرافيك أطلقت عليه اسم Cintiq 22.

وزودت الشركة اليابانية الجهاز الجديد بشاشة مقاس 21,5 بوصة، وبدقة وضوح 1920*1080 بيكسل.

وتتميز الشاشة الجديدة بقدرتها على تغطية نطاق الألوان NTSC بنسبة تصل إلى 72%، كما تتميز باحتوائها على قلم الإدخال واكوم Pro Pen2 القادر على التعرف على 8192 مستوى ضغط، ويستطيع المستخدم شحن القلم باستخدام تقنية الرنين المغناطيسي.

وزودت الشركة اليابانية الشاشة بحامل يتيح للمستخدم المجال لوضع الجهاز بالزاوية المناسبة له.

وألحقت شركة واكوم بالجهاز الجديد مجموعة من الملحقات منها منفذ HDMI، ومنفذ USB 2.0.

الجدير بالذكر أن الشركة اليابانية لم تفصح عن موعد إطلاق الجهاز اللوحي الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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