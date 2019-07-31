جديد سامسونغ.. تلفاز بدقة تشابه ” 8K”

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن جهاز تلفاز جديد بدقة عرض رائعة أطلقت عليه اسم Samsung Q900R.

وزودت الشركة الجهاز الجديد بشاشة QLED مقاس 75 بوصة، وتتميز هذه الشاشة بقدرتها على عرض الصور بدقة تشابه دقة شاشات 8K.

ويتميز التلفاز الجديد بقدرته على العمل لمدة 100 ألف ساعة، وباستهلاكه كمية قليلة من الطاقة الكهربائية، بالإضافة لاحتوائه على ميزة One Invisible Connection، وميزة Ambient، والتي تجعل ألوان الشاشة شفافة ومتوافقة مع ألوان الحائط المركبة عليه.

وقالت الشركة الكورية إن وصل الشاشة على شبكة الإنترنت سيفسح المجال أمام المستخدم لاستخدامها كجهاز لعرض الصور، أو كمنبه، أو كشاشة لعرض أحوال الطقس.

الجدير بالذكر أن سامسونغ لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح الشاشة في الأسواق، ولا عن سعرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية