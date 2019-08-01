إثيوبيا تنجح في زراعة أكثر من 350 مليون شجرة في يوم واحد

تمكّن الإثيوبيون من زراعة أكثر من 350 مليون شجرة، في يوم واحد، خلال حملة شارك فيها وأشرفت عليها الحكومة الإثيوبية.

وتعتبر هذه الحملة، جزءا من خطة حكومية، يشرف عليها رئيس الوزراء الإثيوبي،آبي أحمد، تهدف إلى إيحاء الطبيعة من جديد، بعد الموجة الكبيرة التي واجهتها الغابات مع اقتراع الأشجار، التي أثّرت على المناخ بشكل عام في كل عالم.

وأشار آبي أحمد، عن الحملة، إن بلده تسعى من خلال هذه الحملة، لكسر الأرقام القياسية، ولأجل إرث أخضر.

وتعمل أثيوبيا على أن تتم زراعة 4 مليارات شجرة من شهر مايو وحتى أكتوبر القادم.

ونجح الإثيوبيون من شتل 2.6 مليون شجرة في أغلب مناطق بلدهم، بحسب تصريحات لمسؤول زراعي.

وشاركت عدة منظمات دولية مع الإثيوبيون والإثيوبيات، في حملة غرس الأشجار، لأجل التنافس بهدف حماية المساحات الخضراء وكسر وتجاوز الرقم الذي تحصلت عليه الهند بزرع 66 مليون شجرة، في العام 2017.

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