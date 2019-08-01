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أبل تستعد لإطلاق جيل جديد من حواسيب Macbook

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة من التقارير قرب إطلاق شركة أبل الأميركية لجيل جديد من حواسيب Macbook، بمواصفات مميزة للغاية.

ولجأت أبل إلى شركة Quanta من أجل تصميم هياكل الحواسيب الجديدة والتي جاءت بنفس مقاس هياكل حواسيب Macbook Pro، مع شاشة أكبر وحواف أرق.

وزودت أبل الحواسيب الجديدة بشاشات Retina مقاس 16 بوصة المزودة بميزة True Tone التي تتيح للمستخدم المجال لكي يتحكم بتباين الشاشة لكي يحصل على صور واقعية وواضحة، وبدقة عرض 30701920 بيكسل

وستزود آبل الأجهزة الجديدة بمعالجات Intel core ثمانية النوى من الجيل التاسع تعمل بتردد يصل إلى 4.8 غيغا هرتز مع Turbo Boost، ومعالجات Intel Core i7 سداسية النوى بتردد 4.5 غيغا هرتز.

وستحصل الأجهزة الجديدة على لوحات مفاتيح جديدة مقاومة للماء والغبار مختلفة بشكل كلي عن لوحات مفاتيح Butterfly الموجودة في أجهزة آبل السابقة، حيث لن تصدر لوحة المفاتيح الجديدة أي ضوضاء.

الجدير بالذكر أن أبل لم تكشف حتى الآن عن موعد طرح الجيل الجديد من هذه الحواسيب في الأسواق، كما أنها لم تكشف عن أسعارها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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