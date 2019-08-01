شركة Vivo تطلق هاتف جديد بمواصفات مميزة

أماطت شركة Vivo الصينية اللثام عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم Vivo Z5.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 712، وبنظام أندرويد Android 9Pie، وواجهة Funtouchos 9.1.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة Super AMOLED مقاس 6.38 بوصة، وبدقة +FHD.

وسيحتوي الجهاز على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية حيث تصل دقة الكاميرا الأولى إلى 48 ميغا بيكسل، والثانية ستأتي بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستصل دقة الكاميرا الثالثة إلى 2 ميغا بيكسل.

وستوفر الشركة الصينية الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بثلاثية أحجام هي 64، 128، و256 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بحجم 6 و8 غيغا بايت.

أما بالنسبة لبطارية هذا الجهاز فستأتي بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 22.5 واط.

ولترضي عشاقها قامت Vivo بتوفير الجهاز بثلاث ألوان هي الأخضر المتدرج، الأزرق المتدرج، والبنفسجي المتدرج.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الجهاز بأسعار متفاوتة بحسب المواصفات، حيث سيبلغ سعر النسخة 646 غيغا بايت بسعر 230 دولارا، والنسخة 1286 غيغا بايت بسعر 275، والنسخة 2566 غيغا بايت بسعر 290 دولارا، في حين سيصل سعر نسخة 1286 غيغا بايت إلى 330 دولارا.

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