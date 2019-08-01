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مضيفة طيران تفاجئ المسافرين بسلوك غريب.. (فيديو)

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت رحلة الطيران المتجهة من مدينة ناشفيل إلى مدينة فيلادلفيا الأميركية قيام إحدى المضيفات بتصرف غريب فاجأت به المسافرين.

حيث قامت مضيفة الطيران التي تعمل في شركة ساوث ويست للطيران بالصعود إلى مقصورة الحقائب العلوية التي تتواجد فوق المسافرين واستلقت فيها على بطنها لمدة 10 دقائق.

وبعد ذلك نزلت المضيفة التي لم يُفصح عن اسمها من مقصورة الحقائب، وتابعت عملها وكأن شيئا لم يكن وسط دهشة المسافرين.

ونفت المضيفة وجود أي سبب وراء قيامها بهذا التصرف، وقالت إنها رغبت في إسعاد المسافرين وإدخال الفرح إلى قلوبهم.

من جانبها أثنت شركة ساوث ويست للطيران على سلوك المضيفة، وقالت إن مضيفي الطيران الموجودين لديهم مشهورون بروح الفكاهة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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