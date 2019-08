أطباء ينقذون طفلا من مئات الأسنان.. اقرأ التفاصيل

راج في مواقع التواصل الاجتماعي منشور نشرته مجموعة الأطباء الهنود الذين قاموا باقتلاع 526 سنا من فم طفل هندي.

وقال الأطباء إن الطفل الهندي البالغ من العمر 7 سنوات عانى من وجود ورم في الجانب الأيمن من الفك السفلي منذ أن كان في الثالثة من العمر.

وبعد أن أجرى الأطباء له مجموعة من الفحوصات للطفل تبين لهم إصابته بورم مركب بالأسنان، والذي يعد مرضا نادرا للغاية.

وقال الأطباء إن فم الطفل احتوى على 526 سنا موجودة على شكل هياكل صلبة متعددة في الفك.

ولا تعد هذه الحالة الأولى من نوعها، حيث شهدت مدينة مومباي الهندية عام 2014 حالة مماثلة، حيث استطاع الأطباء إزالة 232 سنا من فم مراهق هندي.

