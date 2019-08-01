جديد غيغاسيت.. هاتف ذكي ببطارية كبيرة

كشفت شركة غيغاسيت الألمانية عن هاتف جديد ببطارية كبيرة أطلقت عليه اسم GS195.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج ثماني النوى بسرعة 1.6 غيغا هرتز، ونظام تشغيل Android Pie 9.

وزودت الشركة الألمانية الهاتف الجديد بشاشة مقاس 6.18 بوصة بدقة عرض 22461080 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل مزودة بمستشعر عمق بدقة 5 ميغا بيكسل.

أما بالنسبة للذاكرة الداخلية لهذا الجهاز فستصل مساحتها إلى 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 2 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد ببطاريته التي جاءت بسعة 4000 ميلي أمبير، والتي تعمل لمدة 48 ساعة متواصلة، بالإضافة إلى احتواء الجهاز على ماسح للبصمات.

يذكر أن الشركة الألمانية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 199 يورو دون أن تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاقه.

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