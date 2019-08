أعلنت شركة غوغل مؤخراً عن عدة مزايا في الهاتفين المرتقبين “بكسل 4” و”بكسل 4 إس إل”، وحملت الخصائص المعلنة، مفاجآت كبرى بحسب خبراء رقميين.

حيث نشرت “غوغل” صورة رسمية لهاتف “بيكسل 4″، ثم نشرت مقطع فيديو لتوضيح مزايا الجهاز.

ومن أهم المزايا التي سيتضمنها هذا الهاتف تكمن في دعم تقنية التعرف إلى الوجه على غرار هواتف آيفون، فضلاً عن إضافة مستشعرات جديدة.

وتراهن غوغل على نجاح سلسلة هواتف “بيكسل 4″، بشكل كبير، لأن السلسلة السابقة Pixel 3 لم تحقق النجاح المأمول، رغم كاميراتها التي وصفت بالاستثنائية.

هذا وبفضل الميزة الأولى، بوسع المستخدمين أن يتحكموا بالهاتف دون لمس الشاشة باستخدام إيماءات اليد فقط، وذلك من خلال رادار استشعار الحركة الذي يُسمى “سولي”.

كما يستشعر هذا الرادار الحركات الصغيرة التي تحدث حول الهاتف، ويقوم بالجمع بين خوارزميات نظام التشغيل الفريدة، والمستشعرات المتقدمة، ثم يتعرف على الإيماءات حينما تكون قريباً.

وكشفت غوغل عن تصميم جديد للكاميرا الخلفية في شكل نتوء مربع يضم أكثر من عدسة، ولدى التدقيق يظهر أن النتوء يحتوي على أكثر من عدسة إلى جانب “فلاش” بالأسفل مع وجود مستشعر على يمينه.

The post بعد الاستعانة بشركة آبل.. غوغل تستعد لإطلاق أحدث هواتفها الذكية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا