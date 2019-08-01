البعثة الطبية تنفي من بيت الله الحرام تسجيل أي حالة وفاة

نفت البعثة

الطبية لوزاة الصحة المرافقة لحجاج بيت الله الحرام، الخميس، تسجيل أي حالة وفاة

بين الحجاج الليبيين داخل الأراضي المقدسة.

وأكدت البعثة،

وفق ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، أن عدد من الحجاج أحيلوا إلى

المستشفيات السعودية لأسباب مختلفة، ثلاثة منها دخلت للعناية الفائقة وأخرى لقسم

العمليات لإجراء عملية قلب مفتوح، مشيرة إلى خضوع 3 حالات لتجبير كسور وإجراء 7

جلسات غسيل كلوي للحالات الأخرى.

يُذكر أن فريق

البعثة الطبية للحج لموسم 2019 تكون من

39 عضوا بين أطباء وعناصر تمريض وصيادلة وإداريين.

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