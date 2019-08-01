حتى لو كنت تسعى لإنقاص الوزن.. لا تتخل عن الخبز والأرز والسكر

حذرت خبيرة التغذية الألمانية، غابرييلا كاوفمان من الاستغناء التام عن الكربوهيدرات التي تتوفر في الخبز والأرز والمعكرونة والسكر والفواكه والخضراوات من أجل إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة،

وقالت إن ذلك ينطوي على آثار جانبية تهدد الصحة. وأوضحت كاوفمان أن الكربوهيدرات تمثل مصدر الطاقة الرئيس للجسم الذي يستمد طاقته من الغلوكوز الموجود في الكربوهيدرات، والجسم يلجأ في حال الاستغناء عنها إلى حرق الدهون لتحويلها إلى طاقة عبر عملية شاقة وتستغرق وقتا طويلا، مما يتسبب في الشعور المستمر بالتعب والإرهاق وضعف التركيز.

ويتسبب الاستغناء التام عن الكربوهيدرات في حرمان الجسم من الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، فيعاني المرء من مشاكل الهضم مثل آلام البطن والإمساك، فيما ترافق عملية تحويل الدهون إلى طاقة زيادة إنتاج ما يعرف “بالأجسام الكيتونية”، مما يتسبب في انبعاث رائحة كريهة من الفم.

وشددت كاوفمان على أهمية احتواء النظام الغذائي على الكربوهيدرات وتناولها باعتدال، محذرة من الاستغناء التام عنها دون استشارة الطبيب أو اختصاصي التغذية.

المصدر : الألمانية

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