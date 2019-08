السعودية تُعلن الـ11 من أغسطس موعد عيد الأضحى بعد ثبوت رؤية الهلال

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، لتكون غرة الشهر، الجمعة، وبناء عليه سيكون أول أيام عيد الأضحى في 11 أغسطس الجاري.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المحكمة العليا في المملكة قولها، الخميس في بيان:

بعد الاطلاع على ما وردنا من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ مساء هذا اليوم الخميس بشهادة عدد من الشهود العدول.

وأضاف البيان:

وبهذا يكون يوم غد الجمعة الأول من شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ حسب تقويم أم القرى- الموافق للثاني من شهر أغسطس 2019، هو غرة شهر ذي الحجة لهذا العام 1440هـ، والوقوف بعرفة يوم السبت التاسع من ذي الحجة الموافق للعاشر من شهر أغسطس 2019، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد الذي يليه.

من جهته أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية في القاهرة، قبل يومين، أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أشارت إلى أن غرة شهر ذي الحجة ستوافق فلكيا يوم الجمعة 2 أغسطس.

ووفقا لحسابات المعهد، فإن أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الأحد الموافق 11 أغسطس الجاري.

