بريطانية تعثر على خاتم عمره أكثر من 300 عام

عثرت المعلمة البريطانية ميشيل فال البالغة من العمر 53 على خاتم ذهبي كان موجودا على ساحل بحيرة لوموند في اسكتلندا وذلك خلال زيارتها لها في العام 2018.

وقالت المعلمة إنها عثرت على الخاتم بالصدفة خلال قيامها بتجريب جهاز كشف المعادن على ساحل البحيرة.

وبعد أن عثرت ميشيل على الخاتم قامت بأخذه للمتحف الوطني في اسكتلندا، ولكن إدارة المتحف رفضت استلام الخاتم وعرضه فيه.

وبعد أن عادت إلى بريطانيا قامت ميشيل بعرض الخاتم على أحد المختصين في هذا المجال والذي أكد لها أهمية هذا الخاتم، حيث قال المختص إن الخاتم صنع في الفترة ما بين عام 1640 و1680، ويشير الشعار المنقوش عليه إلى عائلة نبيلة من مقاطعة سوفولك.

وبعد أن اكتشفت ميشيل أهمية الخاتم قررت بيعه في مزاد علني في شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم بيعه بمبلغ 10 آلاف جنيه أسترليني.

يذكر أن ميشيل تمارس هواية البحث عن المعادن لتكافح نوبات الصرع التي تعاني منها، وسبق لها العثور على قطعة نقدية نادرة بيعت بسعر 40.8 ألف جنيه أسترليني.

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