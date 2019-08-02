طفلة تتشبث بالحياة وتفاجئ الأطباء

خالفت الطفلة الأمريكية كاتي روز توقعات الأطباء بوفاتها بسبب إصابتها بورم دم دماغي نادر سيطر على 60% من دماغها، بعد أن استجابت للعلاج.

وقالت والدة الطفلة إنها أنجبت طفلتها في شهر سبتمبر من عام 2018 قبل شهر من موعد ولادتها الطبيعي، بسبب إصابتها بتسمم الحمل.

ولم تعانِ الطفلة في بداية حياتها من أي مشاكل، وبعد فترة من ولادتها بدأت جدتها تشعر بظهور أعراض غريبة على الطفلة فطلبت من والديها أخذها للمستشفى لفحصها، وبعد إجراء مجموعة من الفحوصات تبين إصابة الطفلة بمرض الخلايا النجمية، حيث تتشكل هذه الأورام في خلايا على شكل نجمة توجد في الدماغ.

وقال الأطباء إن لهذا المرض عدة أعراض منها القيء، والصداع المستمر، وصعوبة التحدث، بالإضافة إلى الرؤية المزدوجة.

وبعد أن خضعت الطفلة للعلاج الكيميائي والإشعاعي بدأت صحتها تتحسن، حيث تقلص الورم كثيرا خلال 8 أشهر، الأمر الذي فاجأ الأطباء.

الجدير بالذكر أن هذا المرض يصيب حوالي 14 ألف شخص سنويا وفق تقرير جمعية أورام الدماغ الأمريكية.

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