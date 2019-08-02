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طفلة تتشبث بالحياة وتفاجئ الأطباء

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خالفت الطفلة الأمريكية كاتي روز توقعات الأطباء بوفاتها بسبب إصابتها بورم دم دماغي نادر سيطر على 60% من دماغها، بعد أن استجابت للعلاج.

وقالت والدة الطفلة إنها أنجبت طفلتها في شهر سبتمبر من عام 2018 قبل شهر من موعد ولادتها الطبيعي، بسبب إصابتها بتسمم الحمل.

ولم تعانِ الطفلة في بداية حياتها من أي مشاكل، وبعد فترة من ولادتها بدأت جدتها تشعر بظهور أعراض غريبة على الطفلة فطلبت من والديها أخذها للمستشفى لفحصها، وبعد إجراء مجموعة من الفحوصات تبين إصابة الطفلة بمرض الخلايا النجمية، حيث تتشكل هذه الأورام في خلايا على شكل نجمة توجد في الدماغ.

وقال الأطباء إن لهذا المرض عدة أعراض منها القيء، والصداع المستمر، وصعوبة التحدث، بالإضافة إلى الرؤية المزدوجة.

وبعد أن خضعت الطفلة للعلاج الكيميائي والإشعاعي بدأت صحتها تتحسن، حيث تقلص الورم كثيرا خلال 8 أشهر، الأمر الذي فاجأ الأطباء.

الجدير بالذكر أن هذا المرض يصيب حوالي 14 ألف شخص سنويا وفق تقرير جمعية أورام الدماغ الأمريكية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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