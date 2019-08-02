سامسونج تكشف عن جهاز لوحي جديد

أزاحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية الستار عن جهاز لوحي جديد ومميز أطلقت عليه اسم Galaxy Tab S6.

وسيعمل الجهاز الجديد بمعالج Snapdragon 855، ونظام أندرويد 9، وواجهة One Ui.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة قياس 10.5 بوصة، بدقة عرض QHD، وتحتوي الشاشة على قارئ للبصمات،وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، في حين جاءت الكاميرا الخلفية مزدوجة حيث بلغت دقة الكاميرا الأولى 13 ميغا بيكسل، والثانية 5 ميغا بيكسل.

وجاءت الذاكرة الداخلية لهذا الهاتف بحجم 128 و256 غيغا بايت، في حين جاءت الذاكرة العشوائية بحجم 6و8 غيغا بايت كما زود الجهاز ببطارية بسعة 7040 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات.

وأضافت سامسونج للجهاز اللوحي قلما يمكن استخدامه كجهاز تحكم عن بعد لمشغل الوسائط المتعددة أو في حال التقاط الصور والجهاز الجديد سيكون متوفرا بعدة ألوان هي الرمادي، الأزرق، والروز، لتتيح المجال أمام العملاء لاختيار اللون المناسب لهم.

يذكر أن الشركة الكورية ستطلق الجهاز الجديد في الأسواق في سبتمبر القادم، وسيبلغ سعر النسخة 6128 غيغا بايت 649 دولارا، في حين سيصل سعر النسخة 8256 دولارا 729 دولارا أمريكيا.

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